Alanyaspor’a mağlup olan Göztepe bu sezon ilki yaşadı!

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Da Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içeriside buluşan Romulo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan getirip altıpas içerisinde yaptığı vuruşta top sol üstten dışarı gitti.

18. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Romulo'nun pasında uygun posizyondaki Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak, sol direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan korner atışında Heliton ile yükselen Cordova'nın eline topun çarpması sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın çağırması sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem, penaltıyı iptal etti.

45. dakikada soldan Balkovec'in kullandığı kornerde kale sahası önünde Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



59. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Emerson'un kafa vuruşunda seken topu arka direkte Juan kafayla Victor Hugo'ya çevirdi. Hugo'dan seken topu alan Emerson'un vuruşunda ise Lima'ya gelen meşin yuvarlağı, hakem Arda Kardeşler, elleme oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı iptal edildi.



65. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde savunmada Fatih uzaklaştırmak istedi ancak top kale önünde kaldı. Topa hamle yapmak isteyen kaleci Ertuğrul, Heliton ile mücadelesi sırasında yerde kaldı. Pozisyonun devamında kale önünde oluşan karambolde Nielsen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyuna alanına döndü ve Heliton gelen topu kafayla ağlarla buluşturdu. Hakem Arda Kardeşler ilk anda gölü verirken, VAR'ın uyarısı sonrasında yapılan incelemede gol iptal edildi.



74. dakikada Miroshi kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta topla buluşan Juan, kaleye doğru ilerleyip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.



80. dakikada Ahmed'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmanın karşıladığı top ceza yayı üzerinde Matsuki'ye geldi. Matsuki kafayla ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırmak isterken, Bokele'ye müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi.



81. dakikada penaltıda topun başına geçen Juan'ın sol köşe yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul uzanarak topun gol olmasını engelledi.