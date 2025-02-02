Milano derbisinde Inter, puanı uzatma dakikalarında kurtardı

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"Derby della Madonnina" karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 63. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu beraberliğin ardından bir maçı eksik Inter, puanını 51 yaptı ve ikinci sırada kaldı.

Maç eksiği olan Milan ise 35 puanla 8. sırada yer aldı.