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Giriş Tarihi: 4.2.2025 16:18

Tottenham'a yıldız futbolcusundan kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, defans oyuncusu Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.

AA
Tottenham’a yıldız futbolcusundan kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın defans oyuncusu Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." denildi.

23 yaşındaki Rumen stoper, geçen hafta Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı.

İngiliz basınına göre Dragusin'in en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Tottenham'a yıldız futbolcusundan kötü haber
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