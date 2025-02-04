Trabzonspor’da kupa maçı öncesi 11 eksik!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında karşılaşacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İskenderun'a gitti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci karşılaşması olan İskenderunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İskenderun'a gitti.

KADRODA 11 EKSİK

Trabzonspor'un 19 kişiden oluşan İskenderunspor maç kafilesinde şu oyuncular yer aldı: "Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Enis Destan, Simon Banza, ⁠ Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan"

Bordo-mavililerde; kaleci Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Borna Barisic, Edin Visca, Tony Nwakaeme, sakatlıkları bulunan kaleci Onuralp Çevikkan, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi, Arif Boşluk ile kadro dışı kalan Denswil, İskenderunspor maçı kafilesinde yer almadı.