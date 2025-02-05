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Giriş Tarihi: 5.2.2025 14:38

Galatasaray'ın, Boluspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Sürprizler var...

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında perşembe günü deplasmanda mücadele edeceği Boluspor maçının kamp kadrosu açıklandı.

İHA
Galatasaray’ın, Boluspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Sürprizler var...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray, perşembe günü deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata da yer alırken ayrıca altyapıdan birçok genç futbolcu bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların, Boluspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı."

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Galatasaray'ın, Boluspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Sürprizler var...
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