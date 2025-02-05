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Giriş Tarihi: 5.2.2025 12:00 Son Güncelleme: 5.2.2025 12:03

Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı!

Merkez Hakem Kurulu 44 yaşındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini duyurdu.

Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı!

44 yaşındaki tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu sahalara veda etti. Merkez Hakem Kurulu görevini bıraktığını duyurdu.


MHK'den yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı!
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