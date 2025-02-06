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Giriş Tarihi: 6.2.2025

Ferdi sezonu kapattı

Ferdi sezonu kapattı

Sezon başında İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun peşini şanssızlık bırakmıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir dinlenme süresine giren ve ardından ameliyat kararı alınan milli sol bek ile ilgili kötü haberi İngiliz basını duyurdu. Sol ayak baş parmağı eklemindeki kapsül yırtığı nedeniyle operasyon geçiren başarılı futbolcunun dinlenme süresinin 4 ila 6 ay olacağı bildirildi. Ferdi Kadıoğlu'nun en erken mayıs ayına kadar iyileşmesi beklenmiyor. Bu nedenle 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon sahaya çıkması çok olası gözükmüyor.

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Ferdi sezonu kapattı
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