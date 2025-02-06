Süper Lig devleri 6 Şubat depremini unutmadı! İşte o paylaşımlar...

Süper Lig devleri 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem için paylaşımlarda bulundu. İşte kulüplerin paylaşımları...

Beşiktaş: "Unutmadık. Unutmayacağız. İki yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe: "6 Şubat Deprem Felaketinin 2. Yılı: "Unutamayız, Unutmayacağız. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde, yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Bu acılı ve zorlu süreci bir an önce geride bırakabilmek adına tüm halkımız seferber oldu, tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma ruhu sergilendi.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" diyerek ülkemizin dayanışma ruhunun parçası olduk.

Ülke olarak afet bölgelerimize yardımlarımızı sürdürürken, deprem coğrafyasında yaşadığımız bilinciyle hareket etmeli, benzer acıların yaşanmaması adına önlemlerimizi almayı unutmamalıyız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Galatasaray: "Yüreklerimizin yandığı gecenin üstünden iki yıl geçse de acımız hâlâ taze… 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Bugün, yarın ve daima yanınızda olacağız."

Trabzonspor: " 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa boğan depremin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Depremde zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze, kayıplarımız daima hatırlanacak."