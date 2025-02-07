Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım: "Şaka yapmıyorum..."

Napoli'ye kiralık olarak transferi iptal olan Allan Saint-Maximin, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fransız oyuncu, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.
SOSYAL MEDYADAN TARAFTARA SESLENDİ
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Allan Saint-Maximin, "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 24 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.