Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım: "Şaka yapmıyorum..."

SOSYAL MEDYADAN TARAFTARA SESLENDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Allan Saint-Maximin, "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 24 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.