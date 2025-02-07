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Giriş Tarihi: 7.2.2025 22:54

Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım: "Şaka yapmıyorum..."

Napoli'ye transferi iptal olan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Saint-Maximin’den dikkat çeken paylaşım: Şaka yapmıyorum...

Napoli'ye kiralık olarak transferi iptal olan Allan Saint-Maximin, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fransız oyuncu, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN TARAFTARA SESLENDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Allan Saint-Maximin, "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 24 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım: "Şaka yapmıyorum..."
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