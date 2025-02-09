Acil orta saha alın!

Kanat bölgesine Keny Arroyo'yu getiren, Amir Hadziahmetovic'in de Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesinin sonlandırılması için anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler yeni transfere çevrildi.Orta sahada savunması güçlü oyuncu eksikliği yaşadıklarını belirten Norveçli çalıştırıcının,dediği öğrenildi. Beşiktaşlı kurmaylar da salı günü bitecek transfer dönemi öncesi görüşmeleri hızlandırdı.Birden fazla isim için masada olan Kartal hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göreİtalya Serie B ekibi Spezia'da oynayan 24 yaşındaki İtalyan'nun da alternatifler arasında olduğu öğrenildi.Sakatlığı nedeniyle bir süre antrenmanlardan geri kalan ancak bu hafta içerisinde takıma dönen Ciro Immobile, dün Sivas'ta 11'de yerini aldı.Kenara gelirken morali çok bozulan ve kafasını iki yana sallayarak çıkan 34 yaşındaki oyuncu, rakip kaleye hiç şut atamazken pas isabet oranında da yüzde 45'te kaldı.