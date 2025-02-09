Kanat bölgesine Keny Arroyo'yu getiren, Amir Hadziahmetovic'in de Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesinin sonlandırılması için anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler yeni transfere çevrildi. Onana, Ndour ve Musrati'nin ayrılığı sonrası orta sahada sıkıntıya giren siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni takviye için yönetimle görüştü.
Orta sahada savunması güçlü oyuncu eksikliği yaşadıklarını belirten Norveçli çalıştırıcının, "Bana acil orta saha alın"
dediği öğrenildi. Beşiktaşlı kurmaylar da salı günü bitecek transfer dönemi öncesi görüşmeleri hızlandırdı.
NEUHAUS VE ESPOSİTO İDDİASI
Birden fazla isim için masada olan Kartal hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, B.Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Neuhaus ile ilgileniyor.
İtalya Serie B ekibi Spezia'da oynayan 24 yaşındaki İtalyan Salvatore Esposito
'nun da alternatifler arasında olduğu öğrenildi.
IMMOBİLE DONDU KALDI!
Sakatlığı nedeniyle bir süre antrenmanlardan geri kalan ancak bu hafta içerisinde takıma dönen Ciro Immobile, dün Sivas'ta 11'de yerini aldı. -7 derece oynanan maçta etkisiz kalan İtalyan santrfor, 64. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.
Kenara gelirken morali çok bozulan ve kafasını iki yana sallayarak çıkan 34 yaşındaki oyuncu, rakip kaleye hiç şut atamazken pas isabet oranında da yüzde 45'te kaldı. Tecrübeli futbolcunun kötü performansı siyah-beyazlı taraftarları da çok kızdırdı.