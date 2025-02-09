Çağdaş Atan: "Deplasmanda bu ara fobimiz var"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maça iyi giriş yapmalarına rağmen 10. dakikadan sonra oyunun kontrolünü rakiplerine verdiklerini belirtti.

Antalyaspor'un Safuri ve Van de Streek ile bulduğu pozisyonların takımın panik yapmasına neden olduğunu ifade eden Atan, "3-4 haftadır iyi oynadığımız formasyondan vazgeçmek zorunda kaldık. 4'lüye döndük. Bu sefer de eski alışkanlıkları sahaya getirmemiz kolay olmadı. Açıkçası oyunu gereksiz bir şekilde 20 ile 45 dakika arasında Antalyaspor'a verdik. Orada şanslı olduğumuzu söyleyebilirdik. Rakibin ciddi pozisyonları vardı." dedi.

Devre arasındaki uyarılarının ardından ikinci yarıda daha ciddi ve cesur oynadıklarını dile getiren Atan, "İkinci yarıda daha çok topa sahip olduk. Eksi yanımız ise hücumdaki üretkenliğimiz oldu. Daha çok şut atmamız gerekiyordu. Bana göre bizim için 1 puan çok iyi. Deplasmanda oyun anlamında fobimiz olduğunu söyleyebilirim. İç saha oyunu ile deplasman oyunu arasında büyük farklar var. Bu cesareti tekrardan kazanmamız gerekiyor. Bireysel performanslar deplasmanda düşük oluyor." diye konuştu.

Rakibin iyi önlem aldığını ve derslerine iyi çalıştığını dile getiren Atan, Antalyaspor'u mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Bir gazetecinin, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Akdeniz ekibinin maçtan çekilmesine ilişkin sorusu üzerine Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten ligin marka değerine, imajına hiç yakışmayan durumlar. Bana göre iki takımın ligden erken kopuşu da ligin kalitesini etkiledi. Baya etkiledi. O yüzden çok sağlıklı bir ortamda değiliz. Ligde 19 takım olacağına bu sayıyı daha da azaltıp çok daha güçlü takım ve kadrolarla, ekonomisi iyi yönetilen lig formatına geçilebilir. Her sene 2 takım erkenden kopup ligin kaderine etki ediyor. Bu da ligin kalitesini olumsuz etkiliyor. İlk okuduğunuzda manşet olarak ligin marka değerine, kalitesine yakışmayan bir durum."