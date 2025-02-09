Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında 3 puan peşinde

Yeni transferleriyle gücünü artıran Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.Çok formda olan sarı-lacivertliler, son dönemde yükselişe geçen Akdeniz ekibini geçip zirve takibini sürdürmeyi planlıyor.Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.