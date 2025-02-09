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Giriş Tarihi: 9.2.2025

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında 3 puan peşinde

Zirve takibini aralıksız sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor’un misafiri olacak. Saat 16.00’daki mücadelede Mourinho’lu Kanarya, 3 puana kilitlendi

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında 3 puan peşinde
Yeni transferleriyle gücünü artıran Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Kanarya, son olarak Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u da 5-0 mağlup etti. Çok formda olan sarı-lacivertliler, son dönemde yükselişe geçen Akdeniz ekibini geçip zirve takibini sürdürmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra sakatlar kaleci Livakovic, Oosterwolde, Becao, Diego Carlos, Djiku, Yusuf ve Mert müsabakada forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

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Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında 3 puan peşinde
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