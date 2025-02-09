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Giriş Tarihi: 9.2.2025 22:19

Jose Mourinho'dan olay yaratan paylaşım!

Galatasaray'ın Adana Demirspor'la karşılaştığı maçta konuk ekip sahadan çekildi. Akdeniz ekibinin bu kararı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olay yaratan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Jose Mourinho’dan olay yaratan paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'İn 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Akdeniz ekibi, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, Adana ekibinin bu kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltı pozisyonunu paylaştı.

Galatasaray'da göndermede bulunan Jose Mourinho bu paylaşımında 'Chamem a Polícia' (Polisi Ara) şarkısını kullandı.

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Jose Mourinho'dan olay yaratan paylaşım!
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