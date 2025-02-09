Jose Mourinho’dan olay yaratan paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'İn 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Akdeniz ekibi, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, Adana ekibinin bu kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltı pozisyonunu paylaştı.
Galatasaray'da göndermede bulunan Jose Mourinho bu paylaşımında 'Chamem a Polícia' (Polisi Ara) şarkısını kullandı.
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