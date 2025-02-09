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Giriş Tarihi: 10.2.2025 01:05 Son Güncelleme: 10.2.2025 01:09

Son dakika haberi: Mauro Icardi'den paylaşım: "Deja Vu"

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekildi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana ekibinin bu kararına Fenerbahçe maçıyla göndermede bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Mauro Icardi’den paylaşım: Deja Vu

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın 11. dakikasında Dries Mertens ile penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Alvaro Morata, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

ADANA DEMİR SAHADAN ÇEKİLDİ

Verilen penaltı kararına itiraz eden Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekildi.

ICARDI'DEN GÖNDERME

Akdeniz ekibinin bu kararı sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, flaş bir göndermede bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa maçında attığı tweeti alıntılayarak "Deja Vu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadıkları Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 3. dakikada sahadan çekilmişti.

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Son dakika haberi: Mauro Icardi'den paylaşım: "Deja Vu"
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