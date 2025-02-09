Son dakika haberi: Mauro Icardi'den paylaşım: "Deja Vu"

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın 11. dakikasında Dries Mertens ile penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Alvaro Morata, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
ADANA DEMİR SAHADAN ÇEKİLDİ
Verilen penaltı kararına itiraz eden Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekildi.
ICARDI'DEN GÖNDERME
Akdeniz ekibinin bu kararı sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, flaş bir göndermede bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa maçında attığı tweeti alıntılayarak "Deja Vu" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadıkları Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 3. dakikada sahadan çekilmişti.