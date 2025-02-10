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Giriş Tarihi: 11.2.2025 00:09 Son Güncelleme: 11.2.2025 01:05

Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı!

Galatasaray yeni transferi Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'nin maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki sağ beki 1 milyon euro karşılığında şartlı zorun alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı!

Galatasaray yeni transferini Przemyslaw Frankowski'nin maliyetini duyurdu.

Sarı-kırzmılılar Polonyalı sağ beki şarta bağlı satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladı. Cimbom bu transfer için Lens'a 1 milyon euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

''Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir''

''Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 900.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7.000.000 eurodur. Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2025-2026 sezonu için 1.700.000 euro, 2026-2027 sezonu için 1.700.000 euro, 2027-2028 sezonu için 1.700.000 euro.''

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Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı!
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