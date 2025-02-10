Galatasaray sağ bekine kavuştu! Frankowski İstanbul’a geldi...

Galatasaray ara transfer dönemindeki 5. oyuncu transferini yaptı. Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi.

29 yaşındaki futbolcu GS Youtube'a verdiği röportajda, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a Transfer oldum. Bunun için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım." dedi.

Sarı-kırmızılılar, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens kulübüyle görüşmeye başladıklarını KAP'a bildirmişti.

Frankowski, Lens formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 5 gol 2 asist kaydetti.