Son dakika: Galatasaray, Przemyslaw Frankowski’yi açıkladı

Galatasaray, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Polonyalı yıldız Frankowski, İstanbul'a doğru özel jetle yola çıktı.
G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ
''Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Polonyalı futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray 29 yaşındaki sağ beki kiralık+satın alma opsiyonuyla beraber kadrosuna katacak.
Frankowski, Lens formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 5 gol 2 asist kaydetti.
🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Przemysław Frankowski'den, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var 👇 pic.twitter.com/Njr64SNdIm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025