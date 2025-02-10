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Giriş Tarihi: 10.2.2025 17:22 Son Güncelleme: 10.2.2025 17:28

Son dakika: Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi açıkladı

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski’nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Son dakika: Galatasaray, Przemyslaw Frankowski’yi açıkladı

Galatasaray, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Polonyalı yıldız Frankowski, İstanbul'a doğru özel jetle yola çıktı.

G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ

''Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Polonyalı futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray 29 yaşındaki sağ beki kiralık+satın alma opsiyonuyla beraber kadrosuna katacak.

Frankowski, Lens formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 5 gol 2 asist kaydetti.

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Son dakika: Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi açıkladı
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