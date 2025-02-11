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Giriş Tarihi: 11.2.2025 19:10

Başakşehir, Ivan Brnic'i renklerine bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Olympiakos forması giyen Ivan Brnic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir, Ivan Brnic’i renklerine bağladı!

RAMS Başakşehir transferin son gününde kadrosuna bir takviye yaptı.

Turuncu lacivertli ekip, bonservisi Olympiakos'ta bulunan Hırvat sol kanat ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandığını belirtti.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Bu sezon 27 maça çıkan Brnic 6 gol 3 asist kaydetti.

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Başakşehir, Ivan Brnic'i renklerine bağladı!
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