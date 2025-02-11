Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yıldız isim için karar! Takımdan ayrılmayacak

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Üç kulvarda iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takım, sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcusu için kararını verdi.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun kontratını yenilemek için harekete geçti.

Sarı lacivertli yöneticiler, 38 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatmak için kısa süre içinde teklif yapacak.

EDIN DZEKO'NUN KARARI

Boşnak futbolcunun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve bir sezon daha takımda kalmak istediği belirtildi.

Bu sezon sarı lacivertli takımda tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Dzeko, 18 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

