Galatasaray’dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki transfer için bir video paylaştı.
Yapılan paylaşımda ligin ilk yarısındaki Trabzonspor maçına gönderme yapıldı. 4-3'lük Galatasaray galibiyetiyle noktalanan mücadelede Eren Elmalı'nın çevirdiği topta Trabzonspor bir gol bulmuştu. Buna karşın atılan golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olmuştu.
İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI:
🤷🏻♂️ 😅 https://t.co/wokKAOus4s pic.twitter.com/XJk2U5C5JT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 12, 2025