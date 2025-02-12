Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...
Giriş Tarihi: 12.2.2025 21:14 Son Güncelleme: 12.2.2025 21:17

Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...

Galatasaray yeni transferi Eren Elmalı'nın tanıtım videosunu yayınladı. Sarı-kırmızılılar yapılan paylaşımda ilk yarıda oynanan Trabzonspor maçındaki pozisyona gönderme yaptı.

Galatasaray’dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki transfer için bir video paylaştı.

Yapılan paylaşımda ligin ilk yarısındaki Trabzonspor maçına gönderme yapıldı. 4-3'lük Galatasaray galibiyetiyle noktalanan mücadelede Eren Elmalı'nın çevirdiği topta Trabzonspor bir gol bulmuştu. Buna karşın atılan golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olmuştu.

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI:

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA