Galatasaray’dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki transfer için bir video paylaştı.

Yapılan paylaşımda ligin ilk yarısındaki Trabzonspor maçına gönderme yapıldı. 4-3'lük Galatasaray galibiyetiyle noktalanan mücadelede Eren Elmalı'nın çevirdiği topta Trabzonspor bir gol bulmuştu. Buna karşın atılan golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olmuştu.

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI: