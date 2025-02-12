Mourinho tesellisi

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'i yabancı kontenjanı dolu olduğu için Rusya ekibi Zenit'e kiraladı. Geldiği gibi gitmek durumunda kalan 20 yaşındaki oyuncu, bu duruma oldukça bozulurken tesellisi, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Portekizli hocanın, genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Mourinho'nun, "Senden vazgeçmiş değilim. Seni ben istedim.. Takip edeceğim yeni oynayacağın takımda" sözleriyle oyuncuya moral verdiği aktarıldı. Bu arada Sırp sağ bek Mimovic'in, yarım sezonluk maaşı olan 400 bin Euro'yu Zenit ödeyecek.