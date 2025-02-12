Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.2.2025 20:32 Son Güncelleme: 12.2.2025 20:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü hafta programını duyurdu. Maçlar 25,26 ve 27 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. haftanın programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 3. maçlara ilişkin program belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Gruplarından çıkma şansı bulunan kulüplerin karşılaşmalarının aynı gün ve saatlere göre planlandığı program şöyle:

25 Şubat Salı:

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

27 Şubat Perşembe:

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

19.00 ikas Eyüpspor-Rams Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Galatasaray-Tümosan Konyaspor (Rams Park)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA