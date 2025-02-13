SON DAKİKA: AZ Alkmaar - Galatasaray | Cimbom’un 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray, bu gece deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Deplasmandan avantajlı skorla dönmek isteyen Cimbom'da önemli eksikler bulunuyor.
23.00'te başlayacak olan zorlu maç öncesi Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.
AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Møller, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Lahdo, Poku, Parrott
Galatasaray XI: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Cuesta, Kaan, Sara, Berkan, Mertens, Barış, Sallai, Morata
CİMBOM'DAN ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.
NORMAL SEZONDAKİ KARŞILAMA BERABERE BİTMİŞTİ
İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona ermişti. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.