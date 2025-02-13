SON DAKİKA: AZ Alkmaar - Galatasaray | Cimbom’un 11’i belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.

NORMAL SEZONDAKİ KARŞILAMA BERABERE BİTMİŞTİ

İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona ermişti. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.