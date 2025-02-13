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Giriş Tarihi: 14.2.2025 01:22

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe de bu turda ilk maçlarını oynadı.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı başladı. Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yenerken, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0

- Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2

- Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2

- Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0

- AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1

- Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1

- PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2

- Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1

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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
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