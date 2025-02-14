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Giriş Tarihi: 14.2.2025 12:46

Galatasaray'da Köstebek Operasyonu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'1 4-1'lik skorla mağlup oldu. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde kadroların sızdırılmasına tepki göstermişti. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli hocanın isteği üzerine Köstebek operasyonu başlatacak.

Galatasaray’da Köstebek Operasyonu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Dün oynanan karşılaşma öncesinde açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, kadroların sızdırılması konusunda tepkisini ortaya koydu.

Okan Buruk maç öncesi yaptığı açıklamada, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm" ifadelerini kullanmıştı.

YÖNETİMDEN KÖSTEBEK OPERASYONU

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un isteği üzerine, AZ Alkmaar maçı dönüşünde ilk 11'in sızdırılmasını engellemek için Florya'da köstebek operasyonu başlatacak.

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Galatasaray'da Köstebek Operasyonu!
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