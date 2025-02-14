Galatasaray’da Köstebek Operasyonu!

Okan Buruk maç öncesi yaptığı açıklamada, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm" ifadelerini kullanmıştı.

YÖNETİMDEN KÖSTEBEK OPERASYONU

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un isteği üzerine, AZ Alkmaar maçı dönüşünde ilk 11'in sızdırılmasını engellemek için Florya'da köstebek operasyonu başlatacak.