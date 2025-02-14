Muslera’dan muhabire tepki!

"TAM UNUTMALIK MAÇ"

Fernando Muslera: Tam unutmalık maç. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor.