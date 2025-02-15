Fenerbahçe ile Kasımpaşa 44. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasına Kasımpaşa ile mücadele edecek. Müsabaka öncesi ligde sarı-lacivertliler, 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 54 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 22 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisine devam etmek istiyor.

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 35 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 108 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 gol sevinci yaşadı.

İki takım bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE SON 11 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, Paşa'ya karşı 9'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 2020 yılında sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR



İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında da 5-1'lik skorlarla kazandı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele ise rekabette en gollü maç oldu.

SÜPER LİG'DE 6 MAÇLIK SERİ

Jose Mourinho'nun öğrencilerinin Kasımpaşa karşılaşması öncesi Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan Kanarya, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında hanesine 3'er puan yazdırdı.

SZYMANSKI CEZALI

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertlilerin ligde 4000. golünü atarak adını tarihe yazdıran Szymanski, Kasımpaşa maçında olmayacak. 25 yaşındaki orta saha bu sezon 17'si 11 olmak üzere 22 maçta görev yaptı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

KOSTIC VE MERT HAKAN SINIRDA

Fenerbahçe'de Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 isim yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

HEM ATIYOR, HEM YİYOR

Ligde son 3 maçını kazanan Kasımpaşa çıkış yakaladı. Ligin en golcü ekiplerinden olan Kasımpaşa, kalesini de gole kapatamıyor. Bu durumu sezon geneline de yayan lacivert-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı müsabakalarda da gol düelloları yaşandı. Son 5 maçında ise 10 puan toplayan mavi-beyazlılar, 16 kez gol sevini yaşarken, kalesinde 17 gol gördü. Kasımpaşa, bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşadı. Burak Yılmaz, çıktığı 2 karşılaşmada 6 puan toplarken, Rizespor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ise 2 resmi müsabakadan men cezası aldı ve Fenerbahçe maçında takımının başında olmayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Olcar olacak.