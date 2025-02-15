Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da sakatlık! Alvaro Morata'dan kötü haber...
Giriş Tarihi: 15.2.2025 13:22 Son Güncelleme: 15.2.2025 13:35

Galatasaray'da sakatlık! Alvaro Morata'dan kötü haber...

Galatasaray, Alvaro Morata’nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray’da sakatlık! Alvaro Morata’dan kötü haber...

Galatasaray, Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

İspanyol futbolcunun 2 ila 4 hafta sahalardan ızak kalması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da sakatlık! Alvaro Morata'dan kötü haber...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA