Serdal Adalı’dan Beşiktaş taraftarına çağrı!

Süper Lig'in 24. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan taraftara çağrı geldi.

"EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ TARAFTARIMIZ OLACAK"

Adalı yaptığı paylaşımda taraftarlardan 90 dakika boyunca takıma destek olmalarını istedi. Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Bugün kendi evimizde, Trabzonspor ile önemli bir maça çıkıyoruz. Bu maça giderken en büyük gücümüz, güvencemiz taraftarımız olacak. Büyük taraftarımızdan takımımıza, futbolcularımıza 90 dakika boyunca destek olmalarını, maçın her anında güçlerini arkanızda hissettirmelerini temenni ediyorum. Takımımıza bu akşamki mücadelede başarılar diliyorum. Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda görüşmek üzere"