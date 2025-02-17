Mourinho dünyanın en iyi hocası

Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla ayak basıp, futbola Başakşehir'de nokta koyan36 yaşındaki eski futbolcu, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünü yaptığı programda birçok konuda gençlerin sorularını yanıtladı. İşte satır başları şöyle:Fenerbahçe'de birkaç yıl oynayıp kariyerimi orada noktalamak istedim ama izin vermediler.Fenerbahçe'de her anı güzel geçirdim. Haksızlıklar nedeniyle futboldan soğuduğum dönemde tribünler beni çocukluğumdaki o sevgiye döndürdü.Birçok şey yazıldı (İsmail Kartal'ın yerine hoca önermesi ve kadro dışı bırakılması) ama doğru değildi.Her teknik direktörün bana katkısı oldu. Ama profesyonel dünya sahnesine çıktığım yerGalatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi 3-1 Fenerbahçe kazanır.Kendime benzettiğim isim kardeşimÜlkesini, kendisini güzel temsil ediyor. Aynı şekilde Kenan Yıldız da.A Milli Futbol Takımı, yeni jenerasyonuyla Avrupa Şampiyonası'nda müthiş bir ışık verdi.Futbol dışında da bir hayalim vardı, o da genç nesillerin elinden tutmak.Dışarıdan futbolcular getirip, çok büyük paralar harcamak yerine ülkemizde kendi insanlarımızı yetiştirmek güzel olacak.Dünya Kupası'nı kazanmak en mutlu olduğum andı. Çünkü 4 yılda bir olan bir turnuva, çok nadir futbolcular kazanabiliyor. Allah bana nasip etti.