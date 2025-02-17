Mourinho dünyanın en iyi hocası

Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla ayak basıp, futbola Başakşehir'de nokta koyan dünya yıldızı Mesut Özil, Vav TV'ye konuk oldu.
36 yaşındaki eski futbolcu, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünü yaptığı programda birçok konuda gençlerin sorularını yanıtladı. İşte satır başları şöyle:
Fenerbahçe'de birkaç yıl oynayıp kariyerimi orada noktalamak istedim ama izin vermediler. Başakşehir'e gittim, sakatlıklar derken ikinci çocuğum oldu ve huzuru bulmak için futbolu bıraktım. Mutluluğu buldum.
Fenerbahçe'de her anı güzel geçirdim. Haksızlıklar nedeniyle futboldan soğuduğum dönemde tribünler beni çocukluğumdaki o sevgiye döndürdü.
Birçok şey yazıldı (İsmail Kartal'ın yerine hoca önermesi ve kadro dışı bırakılması) ama doğru değildi. Haksızlığa ben uğradım. Fenerbahçe'de 10 numarada oynamadım. Gol atıp, asistler yapıyordum, sonraki maç oynatılmıyordum.
DERBİYİ 3-1 FENERBAHÇE KAZANIR
Her teknik direktörün bana katkısı oldu. Ama profesyonel dünya sahnesine çıktığım yer Real Madrid olduğu için Jose Mourinho diyebilirim. O dünyanın en iyisi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi 3-1 Fenerbahçe kazanır.
Kendime benzettiğim isim kardeşim Arda Güler.
Ülkesini, kendisini güzel temsil ediyor. Aynı şekilde Kenan Yıldız da.
A Milli Futbol Takımı, yeni jenerasyonuyla Avrupa Şampiyonası'nda müthiş bir ışık verdi. Hocanın memleketi İtalyan, Türk ya da Alman olmuş önemli değil. Irkçılığa gerek yok.
TÜRKLER DÜNYAYA YAYILACAK
Futbol dışında da bir hayalim vardı, o da genç nesillerin elinden tutmak. İstanbul'da bir Mesut Özil Spor Akademisi kuracağım.
Dışarıdan futbolcular getirip, çok büyük paralar harcamak yerine ülkemizde kendi insanlarımızı yetiştirmek güzel olacak. İleride tüm dünyaya Türk futbolcular yayılacak.
Dünya Kupası'nı kazanmak en mutlu olduğum andı. Çünkü 4 yılda bir olan bir turnuva, çok nadir futbolcular kazanabiliyor. Allah bana nasip etti. Almanya Milli Takımı'nı seçmem, insanların anlattığı gibi olmadı. O dönem şartlar onu gerektirdi. Büyük başarılar yaşadım, oraya da saygısızlık etmek istemem.