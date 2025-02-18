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Giriş Tarihi: 18.2.2025 15:59 Son Güncelleme: 18.2.2025 16:00

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sevinci!

Siyah-beyazlılarda uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Brezilyalı Gabriel Paulista antrenmanlara başladı.

Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sevinci!

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen tecrübeli stoper Gabriel Paulista sahaya indi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki savunmacı aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 28 Kasım'da oynanan Maccabi Tel Aviv maçından bu yana forma giyemiyordu.

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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sevinci!
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