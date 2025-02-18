Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sevinci!

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen tecrübeli stoper Gabriel Paulista sahaya indi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki savunmacı aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 28 Kasım'da oynanan Maccabi Tel Aviv maçından bu yana forma giyemiyordu.
𝙶𝚊𝚋𝚛𝚒𝚎𝚕 𝙿𝚊𝚞𝚕𝚒𝚜𝚝𝚊 🔙— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 18, 2025
Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir. pic.twitter.com/zP9UVW4HLT