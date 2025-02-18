Dursun Özbek, TFF’nin davetine katılmayacağını açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF'nin dünkü Rizespor maçı öncesi yaptığı davet açıklamasına tepki gösteren Özbek, TFF'nin samimiyetsiz olduğunu ifade etti. İşte Dursun Özbek'in o açıklamaları...
"Kemerburgaz'ın birinci fazını tamamladık. İkinci fazda akademi binası var. Çok kısa sürede inşaatını tamamlayacağız. A Takımı'nın çalışmalarına zarar vermeden, onu da yıl sonuna varmadan tamamlamayı bekliyoruz."
"Aslantepe'nin mimarı çalışması bitti. Bir maket yaptırdım. Orada, Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım. Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede."
"Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum."
"PROJENİN OYUNUNA GELMEYECEĞİM!"
"Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim."
"TFF'NİN DAVETİ SAMİMİYETSİZ!"
"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan."
"ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ?"
"Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan?