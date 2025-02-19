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Giriş Tarihi: 19.2.2025 17:07

AZ Alkmaar maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kar yağışı etkili oluyor

Galatasaray'ın, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı müsabaka öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde kar yağışı etkili oluyor.

İHA
AZ Alkmaar maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde kar yağışı etkili oluyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın saat 20.45'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

ZEMİN KARLA KAPLANDI

İstanbul'da ise şiddetli kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini ve etrafını da kar kapladı. Stadyuma bağlanan yollarda ise trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca etkisini artırarak devam edeceği belirtilirken, bu yağışın Galatasaray - AZ Alkmaar mücadelesini etkilememesi için sarı-kırmızılı görevlilerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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AZ Alkmaar maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kar yağışı etkili oluyor
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