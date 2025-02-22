1 numara baş ağrısı!

TFF Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 38 resmi maç oynayan Galatasaray, kalesini 6 kez gole kapatabildi. Aslan, Avrupa kupasında çıktığı 12 müsabakanın tamamında ağlarını düşürürken kalesine yalnızca ligde duvar örebildi. Okan Buruk döneminin en fazla gol yenilen sezonu yaşanıyor. 2022-23'te 41 maçta kalesinde 32 gol gören sarı-kırmızılı takım, geçen sezon 56 karşılaşmada 55 gole engel olamamıştı.

ORTALAMA GEÇEN YIL BİRİN ALTINDAYDI

Maç başına gol yeme ortalamasını 1'in altında (0.98) tutarak başarılı olan Buruk yönetimindeki Aslan, bu sezon ise kalesini savunamıyor. Şu ana kadar yenen 57 golün faturası, Avrupa'da başarısızlık olarak ortaya çıktı. 31 müsabakada 44 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz dönemini yaşıyor. Uruguaylı ismin yedeği Günay Güvenç de 9 maçta filelerini 12 defa düşürdü.



YAKINDA…

Sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle G.Saray'a veda etmesi beklenen Muslera flaş bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından eşini etiketleyerek fotoğrafa "Yakında" notunu düştü.