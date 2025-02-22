2 takımın yarışına Türk futbolunu feda mı edeceğiz!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında diğer kulüplerin canının yandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı: "UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yaptık, 3 saat sürdü. Konuşmadığımız konu kalmadı. 'Türkiye'de hakem niye konuşuluyor anlamıyorum' dedi. Rosetti'yi (UEFA Hakem Komitesi Başkanı) çağırdı yanına. 'Hakem hatalarını bir çıkarsana' dedi. 5 büyük ligde, bizden daha fazla hata var. En az hakem hatası olan ülke Türkiye. Ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir baskı yok. İki kulübün yarışı var, Anadolu takımlarımız figüran mı yani. Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok. İki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz? "

AVRUPA'NIN İLK 3'TEKİ HAKEMİ, OPERASYONA MI GELİYOR!

"Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde hakemlere 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek. Sahada da adaleti sağlayamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Derbiyi yönetse Türk bir hakem, en ufak hatada hayatını bitireceksin. G.Saray istemiyor ama Vincic, Avrupa'nın ilk 3 hakeminden bir tanesi. Operasyon yapmaya mı geliyor Türkiye'ye? 'Türkiye'de bir operasyon yapayım da bitsin benim geleceğim' diye mi geliyor. Bu kadar büyük bir organizasyona, bir kişiye bu kadar büyük bir mana yüklemenin manası yok. UEFA'ya, TFF'ye büyük bir hakaret."



YABANCI VAR'I DİNLEMİYOR!

"Konya-Kayseri maçında VAR hakemi yabancı. 'Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz' diyor. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyor ve gol iptal oluyor. Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir!"



%10 İSPATLARSA İSTİFA EDERİM!

"Benim G.Saray ile sorunum yok. Dursun Özbek'le telefonda konuştum. 'Sizinle problemimiz yok, rakiple var' dedi. 'Bizi niye katıyorsun' dedim. 'Giresun'da bir atasözü var. Eşeğini dövemeyen, semerini döver' dedi. Sayın başkanı, Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. İtham ettiklerinin yüzde 10'unu ispatlasın o gün federasyon başkanlığını bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da tarihe geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde."



BAZILARININ AİDİYETİ VAR!

"FEDERASYONU en çok yıpratan konu hakemler. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor. Hakemler korkuyor! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Camianın büyüklüğünden, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem, 'Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi belli değil' diyor. Bunu diyen, bir hakem!"



'DÜŞMAN ÇOKSA MEMNUNUM'

"BENİ kessen kanım bordo-mavi akar ama Trabzonspor'un, Sivas'ın hali ortada. Dokunmak istesek onlara dokunurduk. Ama G.Saray camiasını, taraftarını bize karşı düşman etmek istiyorsanız, çocukluğumdan beri çok düşmanım var. Diyorum ki 'benim düşmanım sermayem, ne kadar çok olursa o kadar memnunum…' Ben yanlış yapmadıktan sonra düşmanım olsan ne olur, bana zarar veremezsin."