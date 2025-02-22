Kayserispor’da Nurettin Açıkalın güven tazeledi!

Nurettin Açıklalın, yeniden Kayserispor başkanlığına seçildi.

Açıkalın, "Buradan açıkça söylüyorum, Kayserispor - Konyaspor maçında hem oyun olarak hem de skor anlamında Kayserispor bileğinin hakkıyla, anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır. Kimse Kayserispor'un sinir uçlarıyla oynamasın. Kayserispor şanlı şerefli tarihinde olduğu gibi bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Büyük lokmadır, yutamazsınız. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenler, Kayserispor'un bundan önceki maçlarını izlemelerini teklif ediyorum. Buna da geçen yıl oynanan Konyaspor - Kayseripor maçıyla başlayabilirler" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Açıkalın'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Nurettin Açıkalın, Rıza Ekut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet anadut, Gökhan Gülen, Samet Sarıoğlu, Ali Fidan, Mehmet Saçmacı, Murat Ekşi, Derviş Özçekirdek, Ayhan gültekin, Muzaffer Polat

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Nuri Akın, Turan Gürler, Yavuz Uzunefe, Aydın Yergin, Halim Hasbahçeci, Muhammed Ali Temel, Osman Sungur, Seyit Ali Turgut, Hasan Aki, Savaş Develioğlu, Ali Sofularlı, Furkan Güven.