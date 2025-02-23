Mauro İcardi motivasyonu

Galatasaray'da sezonu kapatan ve ameliyat olan Arjantinli santrfor Mauro İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi.Sevgilisi Suarez ile birlikte Aslantepe'de derbi atmosferini yaşayacakSarıkırmızılı kulüp, yeni transferi Frankowski'ye yer açmak için İcardi'nin sözleşmesini 4 aylığına Süper Lig'de askıya almıştı.