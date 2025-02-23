Mauro İcardi motivasyonu

Galatasaray'da sezonu kapatan ve ameliyat olan Arjantinli santrfor Mauro İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi. Tangocu, zirvede takımı adına kritik bir mücadeleye sahne olacak Fenerbahçe derbisinde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi.
Sevgilisi Suarez ile birlikte Aslantepe'de derbi atmosferini yaşayacak İcardi'nin dev maç öncesi Florya'ya da giderek motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi.
Sarıkırmızılı kulüp, yeni transferi Frankowski'ye yer açmak için İcardi'nin sözleşmesini 4 aylığına Süper Lig'de askıya almıştı.