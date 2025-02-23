Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 2 - Esenler Erokspor: 2

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Murat Akça, Esenler Erokspor ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem İlker Yasin Avcı, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.

8. dakikada penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda kaleci Ekrem, sol alt köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

9. dakikada Hakem İlker Yasin Avcı, VAR uyarısı sonrası Hasan Kılıç'ın penaltı kullanıldığı anda ceza sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

10. dakikada Furkan'ın sağ taraftan ortasında uzak direkte Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emre'nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada sol tarafta topla buluşan Del Valle, Furkan'ı çalımladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi. 1-1

45+6. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Ekrem, topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu karşılayan Mete Kaan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1

56. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale alanında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top sol direkten oyun olanına döndü. Savunmada Hasan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

79. dakikada Catakovic'in sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yerden içeriye çevirdiği topta kale önünde Fernandes, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 2-2