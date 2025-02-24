Davinson: "Hedefimize yaklaşıyoruz"

"SAHA DIŞI KONUŞMALAR..."

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3 puanı istedik ama net pozisyonlara giremedik. Mücadelemizi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Bazı durumlarda tehdit yaratamadık. Ders almamız gereken şeyler var. Bu tip maçlarda 3 puan almamız lazım, daha iyisini yapmak için çalışacağız.

Galatasaray'ın daha iyi olduğunu düşünüyoruz her zaman... Takım oyunundan keyif alıyoruz. Maç maç hedefimize yaklaşıyoruz. Maçların yanı sıra saha dışı konuşmalar da oluyor, biz ona karışmıyoruz. Maçlar sahada oynanır. Baskıya gerek yok, bu bir oyun. Avrupa'daki kötü sonuç sonrası taraftara selam göndermek istiyorduk. Şimdilik yapamadık ama önümüzdeki maçlarda yapacağız."