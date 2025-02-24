Mario Lemina: "Artık 7 puan öndeyiz"

"ARTIK 7 PUAN ÖNDEYİZ"

Mario Lemina yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız.

Taraftarlar gelmemi çok istedi. Şu an onlar için oynadığım için mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni yaparım. Onların ve takımın gurur duyması için oynayacağım."