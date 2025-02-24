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Giriş Tarihi: 24.2.2025 22:19 Son Güncelleme: 24.2.2025 22:19

Mario Lemina: "Artık 7 puan öndeyiz"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Mario Lemina, karşılaşmanın ardından açıklamlarda bulundu.

Mario Lemina: Artık 7 puan öndeyiz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi.

Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK 7 PUAN ÖNDEYİZ"

Mario Lemina yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız.

Taraftarlar gelmemi çok istedi. Şu an onlar için oynadığım için mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni yaparım. Onların ve takımın gurur duyması için oynayacağım."

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Mario Lemina: "Artık 7 puan öndeyiz"
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