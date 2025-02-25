Tartışılan pozisyonlar

MUSLERA'YA 'FAUL' OĞUZ'UN GOLÜ İPTAL

14. dakikada Fenerbahçe golü buldu ama öncesindeki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlenirken, kaleci Muslera ile çarpıştı. İki oyuncu da yerde kaldı. Tam o sırada topu önünde bulan Oğuz Aydın'ın vuruşu ağlara gitti. Ancak Sloven hakem Vincic golü iptal etti. Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığına hükmedildi.

PENALTI YOK, DEVAM

33'TE Barış Alper'in sol kanattan ortasında Osimhen, Yusuf ve Skriniar'in arasında yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi ancak Sloven hakem 'devam' dedi.

G.SARAY İTİRAZ ETTİ

DAKİKALAR 44'ü gösterdiğinde Oğuz Aydın'ın, Barış Alper'le girdiği pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu topu kurtarırken top eline çarptı, G.Saray penaltı bekledi.

OSİMHEN'E SARI KART

38. dakikada Fenerbahçe ceza sahasına giren Osimhen, topa dokunmak isterken kaleci İrfan Can'a müdahale etti. Fenerbahçeli kaleci için sağlık ekibi sahaya girdi. Nijeryalı golcü sarı kartla cezalandırıldı.

HAKEM VİNCİC NE YAPTI?

SÜPER Lig'de 55. yıl sonra maça çıkan ilk yabancı olan Sloven Slavko Vincic, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 2 isme sarı kart gösterdi. İki sarı kartı da kulübedeki sorumlulara çıktı. 20'si Galatasaray, 15'i Fenerbahçe olmak üzere 35 kez faul çaldı. Performansıyla vasat bulundu.