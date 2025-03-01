Pique’den 0-0 önerisi!

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden Gerard Pique, futbol gündemini sarsacak bir öneride bulundu. 2022'de kramponlarını asan eski futbolcu, Real Madrid ve İspanya'nın eski kalecisi Iker Cassillas'ın podcast programına katıldı. Pique, "Bir futbol stadına gidip 300 Euro'ya kadar para harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.Böyle olursa maçlarda 70. dakikadan itibaren daha fazla pozisyon olmaya başlar" ifadelerini kullandı. Bu öneri, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Futbolseverlerin çoğunluğu, Pique'nin önerisini mantıklı buldu.