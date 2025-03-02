Trendyol 1. Lig: Boluspor ile Erzurumspor FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, Erzurumspor FK ile Ankara Aktepe Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Erzurumspor FK 45 puanla dördüncü, Boluspor ise 38 puanla onuncu sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
16. dakikada Erzurumspor FK'da sağdan gelişen atakta Sylla pasını Crociata'ya aktardı. Crociata'nun şutunda top dışarı gitti.
47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu içeriye ortalarken, Eren kafayla vurdu ancak top az farkla auta gitti.
76. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Eren'in kafa vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.
Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer (Naby Oulare dk.73), Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuz Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 90+1), Florent Hasani (Vusal Iskandarlı dk. 90+1), Jefferson (Dean Lico dk.74), Paul Mukairu, Kosta Aleksic (Khouma Babacar dk. 80)
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Odise Roshi (Celal Hanalp dk. 54), Azubuike, Giovanni Crociata, Guram Giorbelidze, Tonio Teklic, Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Streli Mamba dk. 86)
Teknik Direktör: Hakan Kutlu