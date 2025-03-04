Başakşehir tek attı Yiğıdolar’ı ateş bastı

TRENDYOL Süper Lig'in 26. haftasında Rams Başakşehir evinde Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakadaBaşakşehir bu sonuçla birlikte iki maç aranın ardından 3 puan aldı. Sivas'ın ise galibiyet hasreti 5 müsabakaya yükseldi. Bozbaykuşlar 36 puana yükselirken YBu arada Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.