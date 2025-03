Son dakika haberi: Mourinho'dan flaş sözleşme açıklaması: "Bir sene daha kontratım var ama..."

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok fazla bir şey bilmiyordum. Taraftarlara her gün onlar için savaşma sözünü vermiştim. Bunun normal bir mücadele olduğunu düşünmüştüm. Adil bir turnuvada her maçı kazanmak diye düşünmüştüm ama 1-2 ay geçirdikten sonra bunun biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim. Şu an İskoçya'ya gelmem mümkün değil çünkü şu anda bir işim var. Beni motive eden, sadakat gerektiren bir iş. İskoçya Ligi tutku olan bir lig. Tutku benim için her şeydir. Boş statların önünde oynamanın anlamı yoktur. Celtic ve Rangers büyük takımlar. Neden olmasın? Ama şu anda bir işim var."