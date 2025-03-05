Son dakika haberi: Mourinho'dan flaş sözleşme açıklaması: "Bir sene daha kontratım var ama..."

Fred'in eksikliğinin önemli olduğunu vurgulayan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece Fred ve Osayi-Samuel değil aynı zamanda listeye yazamadığımız oyuncular var. Mesela Oğuz takım için önemli bir oyuncu ama Avrupa listemizde yok. Avrupa'da bu sezon şu ana kadar çok maç oynadık. Bu kadar maç oynadığınız zaman kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynamış takımlara karşı bu kart durumu adil değil. Fred harika oynuyor. Bizim için önemli bir eksik ama elimizde opsiyonlarımız var. İsmail'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz durumlara karşı ağlamadık ve her zaman çözüm bulmaya çalıştık. Bu tarz zorluklarla daha önce de karşılaşmıştık. Bir şekilde çözüm buluyoruz. Ben oyunculara güveniyorum, Fred önemli bir oyuncu evet ve onun eksikliği önemli olacak."