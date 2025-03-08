Avrupa’da harakiri!

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde bireysel hatalarının esiri olurken çözüm de bulamadı. Son 16 turu ilk maçında Rangers'a sahasında 3-1 yenildiği maçta da bunu tekrarlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, "Biz sahanın her yerinde hata yaptık ama onlar yapmadı" diyerek takımının durumuna isyan etti. Avrupa'da hem lig hem de eleme aşamasında gole neden olan hatası sebebiyle kalesinde 4 gol gören Kanarya, bu değerde turnuvanın en kötü ikinci takımı oldu. Listede Fransız ekibi Nice (6) zirvede yer aldı.

SZYMANSKİ BAŞI ÇEKTİ

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski 2 gol yedirerek başı çekerken Samet Akaydın ile kaleci İrfan Can Eğribayat da 1'er defa bu hatayı gerçekleştirdi. Polonyalı orta sahanın, AZ Alkmaar (3- 1) ve Rangers (1-3) maçlarında kaptırdığı toplar golle sonuçlandı. Ara transferde takımdan ayrılan Samet; Athletic Bilbao (0-2) karşısında, İrfan Can da Anderlecht (2-2) önünde topu rakibe vermişti. Hataları nedeniyle bu maçların tamamında ilk golü ağlarında gören Fenerbahçe, kendi kendinin adeta moralini bozdu.



BİR GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

Fred ve Oğuz'un olmaması F.Bahçe'de çarkları bozdu

Anderlecht'i evinde turu getirecek net skorla mağlup ettikten sonra Belçika Kulübü'nden daha güçlü olmayan, son dönemde arka arkaya yenilgiler alıp, teknik direktör değişimi yapan Rangers sınavı için stada giden ve ekran başına oturan her Fenerbahçeli'nin Jose Mourinho gibi düşündüğünü sanıyorum. Üçlü defansını oturtmuş zor gol yiyen, bol pozisyon üreten Fenerbahçe, 'Kadıköy'de kazanır' demek zor değildi. Ancak Fred'in cezalı olması, Oğuz'un listede olmaması çarkları bozdu. İkinci yarıda Mourinho'nun kamikazevari değişiklikleri sonrasında İskoç ekibinin sadece 1 golde kalmış olması, 2 golünün çok ince ofsayta takılması tabeladaki büyük skandalı önledi. Fenerbahçe, bu skorun altından kalkabilir mi? Bu oyunda her şey mümkün ama çok zor bile turu geçmeyi tarif etmiyor.