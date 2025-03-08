Bodrum FK paşalar gibi!

Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bodrum FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi takım, 73. dakikada Fredy'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Portekizli Jose Morais yönetiminde 5 müsabakaya çıkanİstanbul temsilcisi ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, son dört karşılaşmanın üçüncü kaybederken Galatasaray ile evinde berabere kaldı.