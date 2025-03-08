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Giriş Tarihi: 8.3.2025

Bodrum FK paşalar gibi!

Ege temsilcisi evinde Kasımpaşa’yı Fredy’nin attığı golle devirdi. Jose Morais yönetiminde fırtına gibi esen Bodrum, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti

Bodrum FK paşalar gibi!
Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bodrum FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi takım, 73. dakikada Fredy'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Portekizli Jose Morais yönetiminde 5 müsabakaya çıkan Ege ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İstanbul temsilcisi ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, son dört karşılaşmanın üçüncü kaybederken Galatasaray ile evinde berabere kaldı.
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Bodrum FK paşalar gibi!
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