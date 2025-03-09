1 numaralı büyük plan!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.Çalışmalar kapsamında kaleci takviyesi de Kanarya'nın gündemine geldi. Fenerbahçeli kurmaylar, A sınıf bir eldiveni takıma kazandırma planları yapıyor.Liverpool forması giyen Alisson ve Manchester City'nin 1 numarası Ederson kalitesinde transfer düşünen sarı-lacivertliler, sakatlığını atlatmasına rağmen yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı alacak. Bu sezon iyi bir performans ortaya koyan İrfan Can Eğribayat'ı ise Fransız ve İspanyol kulüpleri yakından takip ediyor.Sezonbaşından bu yana Yusuf Akçiçek'i izleyen birçok kulüp, son olarak Fenerbahçe'nin İstanbul'da 3-1 kaybettiği Rangers maçını takip etti. Genç oyuncu; 45 dakika sahada kalırken Manchester United, Leipzig, PSG, Bayer Leverkusen ve Napoli scoutları Kadıköy'e gelerek tribünlerdeki yerlerini aldılar. Söz konusu kulüplerin Yusuf'u izlemeye devam edecekleri belirtildi. 19 yaşındaki stoper, bu sezon 15 maçta forma giyerken takıma 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.