Mısır hazinesi Salah, Ada’da tarih yazıyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool, sahasında Southampton'u 3-1 yendi. Konuk ekip, 45'te Smallbone ile 1-0 öne geçti. 51'de Nunez ile skoru dengeleyen Kırmızılar, 54'te Muhammed Salah'ın penaltısıyla 2-1'i buldu. Mısırlı yıldız 88'de skoru ilan etti.Thierry Henry ve Haaland'ın rekorlarına ortak oldu. Henry 2002-03, Haalanda ise 2022-2023 sezonlarında 44 gole etki etmişti. 70 puana yükselen Liverpool açık ara liderliğini sürdürdü.