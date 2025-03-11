Yabancı hakem bitti, yerliyle devam

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'deki yabancı orta hakem tartışmalarına noktayı koydu. A SPOR'DAKI Spor Gündemi programında Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü belirterek, yabancı hakem konusunda "O bir kere olur. Yabancı hakem konusunu kapattık. Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca TFF Başkanı, Alanya-G.Saray müsabakasının hakemi Yasin Kol'un performansını da beğendiğini belirterek, "Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak, kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz" diye konuştu. Bilindiği üzere Beşiktaş, kendi oynayacakları derbileri yabancı hakem yönetmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe ise ligde kalan tüm karşılaşmalarda yabancı orta hakemin görev yapması talebini iletmişti.





BİZİM ÇOCUKLAR ABD'YE KARŞI!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD'ye gidecek. Daha önce yapılan açıklamada, Ay-Yıldızlı ekibimizin 10 Haziran Salı günü Meksika ile bir hazırlık karşılaşması oynayacağı duyurulmuştu. Dün de 7 Haziran Cumartesi TSİ 22.40'ta Bizim Çocuklar'ın, ABD ile yine bir özel müsabakada kozlarını paylaşacağı ifade edildi. Türkiye, daha önce ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört mücadele oynadı. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.